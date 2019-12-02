«Нафтогаз» ответил на возможность смены своего руководителя

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не видит ничего плохого в смене руководства компании. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я лично ничего плохого не вижу в том, чтобы в первый раз за историю «Нафтогаза» профессиональные и политически незаангажированные люди провели конкурс по международным стандартам и избрали руководителя», — считает Витренко.

Он подчеркнул, что проведение конкурса может занять длительное время. «До конца года его вряд ли можно провести», — пояснил исполнительный директор «Нафтогаза».

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель объявил о принятом решении сменить глав стратегических энергетических предприятий в стране, не исключив обновление руководства в таких кампаниях, как «Нафтогаза Украины» и «Укрэнерго».По словам министра, к действующему руководству предприятий у правительства имеются вопросы в части неэффективной траты средств.

В настоящий момент правление «Нафтогаза» возглавляет Андрей Коболев. В марте экс-премьер Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение о продлении контракта Коболева до 22 марта 2020 года, однако в документе указывалось, что договор может быть расторгнут досрочно в случае неисполнения поставленных перед руководством задач.