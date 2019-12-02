«Нафтогаз» ответил на возможность смены своего руководителя

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 64,41 (+0,33) Quote, 15:59
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 70,97 (+0,43) Quote, 15:59
«Газпром» впервые запустил газ в Китай: что это значит для компании Quote, 18:55 Роспотребнадзор назвал причину отравления в детском саду Беслана Общество, 18:54 На Национальном рекламном форуме обсудили основные тренды отрасли Пресс-релиз, 18:52 Роналду второй год подряд не посетит церемонию вручения «Золотого мяча» Спорт, 18:47 Троих фанатов арестовали на 15 суток после игры «Зенит» — «Спартак» Общество, 18:44 Что будет с Bitcoin: криптовалюте пообещали новое снижение курса Крипто, 18:43 Путин разрешил транспортной полиции использовать электрошокеры Общество, 18:41 Путин подписал закон о штрафах за нарушения при хранении личных данных Общество, 18:36 Понтус Эрнтелл: как изменилась IKEA за 20 лет и падает ли средний чек Pro, 18:31 Игрок с нулем очков на Матче звезд и травма Дацюка. Итоги недели КХЛ Спорт, 18:30 Пакистан решил вернуть России $93,5 млн долга бывшего СССР Политика, 18:30 Как правильно начать год: от чего отказаться, что изменить и попробовать РБК и Huawei, 18:26 Глава Минобороны ФРГ заявила о пристальном внимании России к Балканам Политика, 18:23 Сбербанк повысил ставки рублевых вкладов в честь Нового года Финансы, 18:18
Экономика ,  
0 
«Нафтогаз» ответил на возможность смены своего руководителя

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не видит ничего плохого в смене руководства компании. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Я лично ничего плохого не вижу в том, чтобы в первый раз за историю «Нафтогаза» профессиональные и политически незаангажированные люди провели конкурс по международным стандартам и избрали руководителя», — считает Витренко.

Он подчеркнул, что проведение конкурса может занять длительное время. «До конца года его вряд ли можно провести», — пояснил исполнительный директор «Нафтогаза».

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель объявил о принятом решении сменить глав стратегических энергетических предприятий в стране, не исключив обновление руководства в таких кампаниях, как «Нафтогаза Украины» и «Укрэнерго».По словам министра, к действующему руководству предприятий у правительства имеются вопросы в части неэффективной траты средств.

В настоящий момент правление «Нафтогаза» возглавляет Андрей Коболев. В марте экс-премьер Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение о продлении контракта Коболева до 22 марта 2020 года, однако в документе указывалось, что договор может быть расторгнут досрочно в случае неисполнения поставленных перед руководством задач.

Теги: «Нафтогаз», Украина, газ
Материалы по теме
Глава Минэнерго Украины допустил смену руководства «Нафтогаза»
Экономика
В Киеве обстреляли Range Rover бывшего зампреда правления «Нафтогаза»
Общество
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter