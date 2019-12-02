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Глава Минэнерго Украины допустил смену руководства «Нафтогаза»
По словам министра энергетики Украины, политическое решение о смене топ-менеджеров энергетических компаний принято, однако нынешние их руководители могут принять участие в конкурсах на замещение этих должностей
Фото: Максим Никитин / ТАСС

Решение о смене руководства стратегических энергетических предприятий Украины принято, заявил министр энергетики Алексей Оржель. Об этом, как сообщает «РБК Украина», он объявил после увольнения главы «Энергоатома» Юрия Недашковского.

«Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на всех стратегических компаниях. То есть это не вопрос одной компании», — пояснил министр. Отвечая на соответствующий вопрос, Оржель подтвердил, что речь может идти о смене руководителей «Нафтогаза Украины» и «Укрэнерго».

Министр отметил, что к каждому из стратегических предприятий есть определенные вопросы насчет злоупотреблений и эффективности использования средств, но при желании нынешние руководители компаний смогут принять участие в конкурсах на замещение руководящих должностей.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев. РБК отправил запрос в Минэнерго России.

Нынешний глава правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев занял свой пост в сентябре 2016 года. В начале марта 2019 года правительство республики объявило о намерении провести открытый публичный конкурс, победитель которого должен возглавить «Нафтогаз». Сообщению об этом предшествовали заявления премьер-министра Владимира Гройсмана о том, что зарплаты у руководства компании заоблачно большие.

Коболев увольняться отказался, и 20 марта Гройсман подписал распоряжение о продлении контракта с главой «Нафтогаза» еще на один год — до 22 марта 2020 года. В документе указывалась возможность досрочного расторжения контракта в случае ненадлежащего исполнения Коболевым поставленных перед ним задач, в том числе увеличения добычи газа и обеспечения транзита в Европу.

Автор: Евгений Калюков
При участии: Людмила Подобедова
Теги: «Нафтогаз Украины», Андрей Коболев
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