ФСИН ответила на сообщения о плохих условиях содержания Захарченко

Информация о плохих условиях содержания в колонии осужденного экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко и о предвзятом к нему отношении со стороны сотрудников ФСИН не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСИН по Республике Мордовия.

Ранее Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источники во ФСИН сообщил, что Захарченко поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, а также о том, что в душ и на прогулки он ходит под конвоем. По данным Telegram-канала, Захарченко также пожаловался, что он заболел из-за того, как к нему относятся сотрудники колонии.

В пресс-службе регионального управления ФСИН РБК сообщили, что экс-полковник пребывает в карантинном отделении, обязательном для всех осужденных, и кроме адвоката он ни с кем не общался.

«ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом среди осужденных, находящихся в карантинном отделении, нет. Помимо этого, следует понимать, что эта исправительная колония для бывших сотрудников и наличие таких заболеваний здесь минимальное», — заявили в пресс-службе.