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ФСИН ответила на сообщения о плохих условиях содержания Захарченко

Информация о плохих условиях содержания в колонии осужденного экс-полковника МВД России Дмитрия Захарченко и о предвзятом к нему отношении со стороны сотрудников ФСИН не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УФСИН по Республике Мордовия.

Ранее Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источники во ФСИН сообщил, что Захарченко поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом, а также о том, что в душ и на прогулки он ходит под конвоем. По данным Telegram-канала, Захарченко также пожаловался, что он заболел из-за того, как к нему относятся сотрудники колонии.

В пресс-службе регионального управления ФСИН РБК сообщили, что экс-полковник пребывает в карантинном отделении, обязательном для всех осужденных, и кроме адвоката он ни с кем не общался.

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«ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом среди осужденных, находящихся в карантинном отделении, нет. Помимо этого, следует понимать, что эта исправительная колония для бывших сотрудников и наличие таких заболеваний здесь минимальное», — заявили в пресс-службе.

Представитель регионального УФСИН добавил, что в баню и на прогулки конвой сопровождает всех, кто пребывает в карантинном отделении. Сам Захарченко на условия не жаловался, сообщили в УФСИН.

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Бывшего полковника МВД задержали осенью 2016 года из-за взятки в 7 млн руб. от бизнесмена Анатолия Пшегорницкого. Позднее следователи вменили ему несколько эпизодов взяточничества. Резонанс дело получило после того, как у него и его близких обнаружили 9 млрд руб. в различной валюте.

В июне этого года Захарченко приговорили к 13 годам лишения свободы и штрафу в размере 117 млн руб. и лишили звания, однако в октябре суд смягчил приговор, сократив срок наказания на полгода.

Теги: ФСИН, опровержение, Дмитрий Захарченко, условия содержания, колония ..., новости РБК
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