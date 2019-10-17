Экс-полковник Захарченко сравнил себя с героем сериала «Игра престолов»

Осужденный за взяточничество бывший заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковник Дмитрий Захарченко в последнем слове на заседании в Мосгорсуде сравнил себя с героем сериала «Игра престолов» Тирионом Ланнистером, несправедливо обвиненным в убийстве племянника. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Там одного героя, карлика, обвинили, что он отравил своего племянника», — сказал Захарченко, отметив, что его также несправедливо обвинили. В общей сложности речь экс-полковника заняла 11 часов.

В четверг, 16 октября, Мосгорсуд смягчил назначенный Захарченко за взяточничество срок заключения с 13 до 12,5 лет. Как заявил во время оглашения приговора судья, из обвинения убрали признак «в группе лиц по предварительному сговору», прописанный в ч. 6 ст. 290 УК РФ. «Назначить по совокупности преступлений 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима».

Бывшего высокопоставленного сотрудника МВД, курировавшего в ведомстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, арестовали 10 сентября 2016 года. Ему предъявили обвинение в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и воспрепятствовании расследованию. При обыске в его автомобиле и квартире его сестры было обнаружено более $120 млн и €2 млн; сумма изъятых денег, включая валюту в рублевом эквиваленте, составила более 8,5 млрд руб. В декабре 2017 года Следственный комитет завершил расследование в отношении полковника по трем эпизодам преступления.