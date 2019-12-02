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Посол России в Британии заявил о необходимости пересмотра связей с НАТО

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва призывает НАТО пересмотреть двусторонние отношения. Об этом он сообщил в интервью британскому телеканалу Channel 4.

Он назвал фейком заявления о России как об угрозе. По его словам, Генштаб страны вынужден принимать меры в ответ на действия альянса, однако не наращивает силы у западных границ страны.

«Посыл очень простой — давайте пересмотрим текущую ситуацию, так как Россия не представляет угрозу НАТО», — заявил он.

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Келин заявил, что у России есть разногласия с западными странами, в частности с Великобританией, но они являются политическими и не имеют никакого отношения к «серьезным военным вопросам».

В конце ноября в администрации США заявили, что отношения с Россией являются одной из основных тем предстоящего саммита НАТО. По словам представителя Белого дома, эта тема будет вопросом заинтересованности и обеспокоенности. Он отметил, что при этом альянс не стремится угрожать Москве. Генсек НАТО также сообщил, что не видит в России непосредственной угрозы для альянса.

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Келина послом в Великобритании в начале ноября. До него этот пост занимал Александр Яковенко.

Теги: Посольство России в Великобритании, НАТО
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