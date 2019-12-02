Посол России в Британии заявил о необходимости пересмотра связей с НАТО

Посол России в Британии заявил о необходимости пересмотра связей с НАТО

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва призывает НАТО пересмотреть двусторонние отношения. Об этом он сообщил в интервью британскому телеканалу Channel 4.

Он назвал фейком заявления о России как об угрозе. По его словам, Генштаб страны вынужден принимать меры в ответ на действия альянса, однако не наращивает силы у западных границ страны.

«Посыл очень простой — давайте пересмотрим текущую ситуацию, так как Россия не представляет угрозу НАТО», — заявил он.

Келин заявил, что у России есть разногласия с западными странами, в частности с Великобританией, но они являются политическими и не имеют никакого отношения к «серьезным военным вопросам».