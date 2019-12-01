Бывшая жена короля Малайзии обратилась в полицию Москвы из-за угроз

Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина написала заявление в полицию Москвы из-за поступивших ей угроз. Правоохранители начали проверку, сообщает RT со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.

Он рассказал, что неизвестная женщина прислала сообщение на телефон отцу Воеводиной, в котором попросила о встрече. Она заявила, что сыну экс-жены Мухаммада V угрожает смертельная опасность. По словам правозащитника, инцидент произошел в октябре.

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