Суд опроверг развод экс-короля Малайзии с россиянкой

Шариатский суд Сингапура, где, по информации издания New Straits Times, 1 июля зарегистрировали развод россиянки Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии, султана Мухаммада V в ответе на запрос РБК опроверг эту информацию.

«В Шариатском суде Сингапура нет записей о разводе супругов», — сказали в суде.

50-летний Мухаммад V и 26-летняя Воеводина, поженились в июне 2018 года. Официально об их браке не сообщалось. Накануне, 17 июля, малайзийское издание New Strait Times со ссылкой на источники сообщило о разводе монарха. Причины расторжения брака остались неизвестны.

Власти штата Калантан, где Мухаммад V носит титул султана, отказались комментировать сообщения. Там заявили, что не могут давать какие-либо комментарии до официального заявления.