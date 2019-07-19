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Суд опроверг развод экс-короля Малайзии с россиянкой

Шариатский суд Сингапура, где, по информации издания New Straits Times, 1 июля зарегистрировали развод россиянки Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии, султана Мухаммада V в ответе на запрос РБК опроверг эту информацию.

«В Шариатском суде Сингапура нет записей о разводе супругов», — сказали в суде.

50-летний Мухаммад V и 26-летняя Воеводина, поженились в июне 2018 года. Официально об их браке не сообщалось. Накануне, 17 июля, малайзийское издание New Strait Times со ссылкой на источники сообщило о разводе монарха. Причины расторжения брака остались неизвестны.

Власти штата Калантан, где Мухаммад V носит титул султана, отказались комментировать сообщения. Там заявили, что не могут давать какие-либо комментарии до официального заявления.

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СМИ сообщили о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москва-2015»

Сама Воеводина после появления сообщений о разводе в своем Instagram опубликовала запись с видеороликом о счастливой семейной жизни.

Теги: Малайзия, король, монарх, новости РБК
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