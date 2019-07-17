СМИ сообщили о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москва-2015»

Бывший король Малайзии, султан Келантана (один из штатов Малайзии. — РБК), 50-летний Мухаммад V развелся с 26-летней россиянкой, «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает New Strait Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания отмечают, что процесс развода завершился 1 июля, а документы в суд подали 22 июня.

Причина расторжения брака неизвестна, однако, по данным New Strait Times, стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе, который называют неотменяемым. Это означает, что бывшие супруги больше не смогут снова пожениться до тех пор, пока женщина повторно не выйдет замуж за другого мужчину, который в свою очередь либо разведется с ней, либо умрет.

Правительство Калантана отказалось комментировать развод экс-короля, пишет New Strait Times. Власти пояснили, что не могут высказываться по поводу каких-либо сообщений до официального заявления.