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Johnson & Johnson $157 (+18,27%) прогноз BMO Capital Markets к 16.04.20
Сбербанк ₽300 (+46,99%) прогноз ВТБ Капитал к 15.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,45%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
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СМИ сообщили о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москва-2015»

Бывший король Малайзии, султан Келантана (один из штатов Малайзии. — РБК), 50-летний Мухаммад V развелся с 26-летней россиянкой, «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной. Об этом сообщает New Strait Times со ссылкой на источники.

Собеседники издания отмечают, что процесс развода завершился 1 июля, а документы в суд подали 22 июня.

Причина расторжения брака неизвестна, однако, по данным New Strait Times, стороны оформили один из самых строгих разводов в исламе, который называют неотменяемым. Это означает, что бывшие супруги больше не смогут снова пожениться до тех пор, пока женщина повторно не выйдет замуж за другого мужчину, который в свою очередь либо разведется с ней, либо умрет.

Правительство Калантана отказалось комментировать развод экс-короля, пишет New Strait Times. Власти пояснили, что не могут высказываться по поводу каких-либо сообщений до официального заявления.

Политика
Король Малайзии отрекся от престола

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Мухаммад V и Воеводина поженились в июне 2018 года. Официально об их браке не сообщалось.

В Малайзии пост монарха (верховного правителя) является выборным, голосование проводится среди членов Совета правителей, в который входят монархи отдельных султанатов государства. В январе Мухаммад V отрекся от престола, на который взошел с апреля 2016 года. Причины его ухода от власти не раскрывались. Согласно заявлению королевского дворца, он вернулся в Келантан, чтобы «быть вместе с народом ради его спокойствия и развития, а также улучшения жизни населения».

Теги: Малайзия, развод, конкурс красоты
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