Власти Забайкалья назвали имена погибших в ДТП с автобусом

К вечеру субботы удалось опознать 15 человек

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Власти Забайкальского края опубликовали список жертв в результате ДТП с участием автобуса. В него вошли 15 из 19 погибших. Тела четырех человек пока не опознаны, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Список:

Астафьев В. М. (поселок Сретенск);

Баранов Ю. Б. (поселок Сретенск);

Бобров В. А. (поселок Сретенск);

Воробьёва И. Н. (село Усть-Наринзор);

Воробьёв О. В. (село Усть-Наринзор);

Воробьёва В. В. (село Усть-Наринзор);

Горколенко Е. И. (село Ломы);

Джарелгапов Е. А. (поселок Сретенск);

Коновалов К. А. (село Ломы);

Кубасов С. С. (город Чита);

Лыков И. В. (село Алия);

Пестерева Ж. М. (село Ломы);

Тонких Е. Е. (село Молодовск);

Хлызов В. Г. (поселок Сретенск);

Шадрин Л. А. (село Фирсово).

Указывается, что тела погибших находятся в морге посёлка Кокуй, утром 2 декабря их начнут опознавать родственники.

ДТП в Забайкальском крае произошло 1 декабря. У автобуса, который ехал из Сретенска в Читу, лопнуло колесо. В результате водитель не справился с управлением, и машина упала с моста на лед замерзшей реки.

Всего в автобусе находились 44 пассажира и водитель.