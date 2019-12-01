Власти Забайкалья назвали имена погибших в ДТП с автобусом

Власти Забайкальского края опубликовали список жертв в результате ДТП с участием автобуса. В него вошли 15 из 19 погибших. Тела четырех человек пока не опознаны, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
Список:
Астафьев В. М. (поселок Сретенск);
Баранов Ю. Б. (поселок Сретенск);
Бобров В. А. (поселок Сретенск);
Воробьёва И. Н. (село Усть-Наринзор);
Воробьёв О. В. (село Усть-Наринзор);
Воробьёва В. В. (село Усть-Наринзор);
Горколенко Е. И. (село Ломы);
Джарелгапов Е. А. (поселок Сретенск);
Коновалов К. А. (село Ломы);
Кубасов С. С. (город Чита);
Лыков И. В. (село Алия);
Пестерева Ж. М. (село Ломы);
Тонких Е. Е. (село Молодовск);
Хлызов В. Г. (поселок Сретенск);
Шадрин Л. А. (село Фирсово).
Указывается, что тела погибших находятся в морге посёлка Кокуй, утром 2 декабря их начнут опознавать родственники.
ДТП в Забайкальском крае произошло 1 декабря. У автобуса, который ехал из Сретенска в Читу, лопнуло колесо. В результате водитель не справился с управлением, и машина упала с моста на лед замерзшей реки.
Всего в автобусе находились 44 пассажира и водитель.