Минздрав Забайкалья опубликовал список пострадавших в ДТП с автобусом

Как сообщил руководитель регионального главка МЧС Николай Басов, в автобусе находились 44 пассажира и водитель. Изначально сообщалось о 43 пассажирах. По данным МВД, в результате аварии погибли 19 человек. На сайте регионального Минздрава сообщается, что шестерых из 19 пострадавших бортом санавиации эвакуировали в Читу.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).