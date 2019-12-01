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Минздрав Забайкалья опубликовал список пострадавших в ДТП с автобусом

Министерство здравоохранения Забайкальского края опубликовало список пострадавших в результате ДТП с автобусом в Сретенском районе. Список также опубликован на официальном портале правительства Забайкалья.

По последней информации в аварии пострадали 19 человек:

  • Ведерников Ю. Н. (59 лет)
  • Григорьев Е. В. (53 года)
  • Панов М. Е. (26 лет)
  • Хозяева С. Н. (29 лет)
  • Баранова С. А. (49 лет)
  • Туранов А. А. (59 лет)
  • Салтанова Д. К. (30 лет)
  • Евгеева Е. А. (18 лет)
  • Болотова И. Н. (20 лет)
  • Чернявский А. Ю. (36 лет)
  • Вдовина П. Н. (30 лет)
  • Достовалов А. Г. (28 лет)
  • Воробьев В. О. (21 год)
  • Быков Д. С. (18 лет)
  • Мосиченко Л. А. (41 год)
  • Баранова И. А. (38 лет)
  • Баранова К. А. (12 лет)
  • Подкопалова Н. А. (42 года)
  • Рыбаков Д. В. (25 лет)

Днем 1 декабря в Забайкалье пассажирский автобус съехал с моста через реку Куэнга и перевернулся. По данным ГИБДД, причиной произошедшего стало лопнувшее переднее колесо. 

Фотогалерея 
В Забайкалье пассажирский автобус упал с моста. Фоторепортаж

Как сообщил руководитель регионального главка МЧС Николай Басов, в автобусе находились 44 пассажира и водитель. Изначально сообщалось о 43 пассажирах. По данным МВД, в результате аварии погибли 19 человек. На сайте регионального Минздрава сообщается, что шестерых из 19 пострадавших бортом санавиации эвакуировали в Читу.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек).

Теги: Забайкалье, ДТП, пострадавшие
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