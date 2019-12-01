Минздрав Забайкалья опубликовал список пострадавших в ДТП с автобусом

Министерство здравоохранения Забайкальского края опубликовало список пострадавших в результате ДТП с автобусом в Сретенском районе. Список также опубликован на официальном портале правительства Забайкалья.
По последней информации в аварии пострадали 19 человек:
- Ведерников Ю. Н. (59 лет)
- Григорьев Е. В. (53 года)
- Панов М. Е. (26 лет)
- Хозяева С. Н. (29 лет)
- Баранова С. А. (49 лет)
- Туранов А. А. (59 лет)
- Салтанова Д. К. (30 лет)
- Евгеева Е. А. (18 лет)
- Болотова И. Н. (20 лет)
- Чернявский А. Ю. (36 лет)
- Вдовина П. Н. (30 лет)
- Достовалов А. Г. (28 лет)
- Воробьев В. О. (21 год)
- Быков Д. С. (18 лет)
- Мосиченко Л. А. (41 год)
- Баранова И. А. (38 лет)
- Баранова К. А. (12 лет)
- Подкопалова Н. А. (42 года)
- Рыбаков Д. В. (25 лет)
Днем 1 декабря в Забайкалье пассажирский автобус съехал с моста через реку Куэнга и перевернулся. По данным ГИБДД, причиной произошедшего стало лопнувшее переднее колесо.