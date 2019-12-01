В МЧС сообщили о ходе спасательной операции после ДТП в Забайкалье

В МЧС сообщили о ходе спасательной операции после ДТП в Забайкалье

Спасатели поставили на колеса автобус, который оказался на крыше после падения с моста через реку Куэнга. В салоне автобусе остаются люди. Согласно данным полиции, в результате аварии погибли 19 человек

Фото: ГУ МЧС России по Забайкальскому краю

Автобус, который упал с моста в Забайкалье и перевернулся, поставили на колеса, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС региона.

По информации ТАСС, в салоне автобуса еще находятся люди. Спасательная операция продолжается.

На вопрос о подъеме автобуса автокраном в пресс-службе ГУ МЧС по региону РБК заявили, что пока информация уточняется.

Авария с автобусом в Забайкальском крае произошла днем 1 декабря. Направлявшийся из Сретенска в Читу автобус вылетел с трассы и упал с моста через реку Куэнга. По данным ГИБДД, у автобуса лопнуло переднее колесо. В нем находились 43 пассажира и водитель. По данным полиции, 19 человек погибли, еще 18 получили травмы.