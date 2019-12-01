Российские моряки спасли рыбаков в Японском море

Экипаж спасательного буксира Тихоокеанского флота спас двух рыбаков в Японском море, говорится в сообщении пресс-службы Восточного военного округа.

Информация о происшествии поступила в оперативную службу в ночь на воскресенье, 1 декабря: рыбаки подали сигнал бедствия через маломощную радиостанцию. Командование флота выслало в район его источника спасательный буксир, который направлялся из залива Анива во Владивосток. К поиску рыбаков также был готов присоединиться самолет морской авиации, но этого не потребовалось: буксир обнаружил рыбацкий катер примерно в 32 км от острова Аскольд в заливе Петра Великого. Рыбакам оказали первую медицинскую помощь, сейчас судно со спасенными направляется во Владивосток.

25 ноября в Южной Корее перевернулась рыболовецкая лодка местной устричной фермы. Береговая полиция спасла находившихся на ней двух россиян, в результате происшествия погибли два гражданина Южной Кореи, еще двое пропали.