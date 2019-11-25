Двух россиян спасли в Южной Корее после опрокидывания рыбацкой лодки

В Южной Корее перевернулась рыболовецкая лодка, позже с нее спасли двух россиян. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на местную береговую охрану.

По данным агентства, лодка, принадлежащая местной ферме по разведению устриц, перевернулась в море около города Кунсан в 270 км от Сеула. В ней находились пять человек: три гражданина Южной Кореи и два россиянина. 24 ноября лодка ушла в море и не вернулась. В 7:57 25 ноября (1:57 мск) береговая полиция обнаружила лодку и спасла находившихся на ней двоих россиян, а также нашла тело одного погибшего в результате инцидента. Сейчас ведутся поиски еще двух граждан Южной Корее, находившихся на судне.



В начале октября этого года береговая охрана Японии спасла 60 рыбаков КНДР со шхуны, столкнувшейся с японским инспекционным судном. В результате столкновения рыбацкая лодка затонула. Рыбаков спасли.