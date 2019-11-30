В Марий Эл на Волге несколько рыбаков оказались на отколовшейся льдине

В Марий Эл на Волге несколько рыбаков оказались на отколовшейся льдине

В Республике Марий Эл несколько рыбаков оказались в ловушке на отколовшейся льдине. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Инцидент произошел днем 30 ноября на Волге в Килемарском районе недалеко от деревни Пинжедыр.

По данным ведомства, на оторвавшейся льдине находились до девяти человек. «По оперативным данным, пострадавших нет. Обстоятельства случившего выясняются», — говорится в сообщении.

Как сообщили позднее «РИА Новости» со ссылкой на региональное МЧС, всех рыбаков — их было шесть человек — сняли со льдины. Еще трое добрались до берега самостоятельно.

В апреле 2019 года спасатели сняли с отколовшейся льдины трех рыбаков в Сахалинской области. Операция проводилась в заливе Мордвинова. Льдина оторвалась от ледяного поля в 3 км от берега.