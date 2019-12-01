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Посольство России потребовало у Вашингтона не вмешиваться в дела страны

Посольство России в США потребовало у Вашингтона не вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом говорится на странице дипмиссии в Twitter.

Так посольство отреагировало на ранее опубликованное сообщение официального представителя Госдепартамента США Морган Ортагус, которая заявила, что Вашингтон обеспокоен приятым Госдумой законом о возможности признавать иностранными агентами физические лица.

В дипмиссии добавили, что с момента задержания Марии Бутиной в Соединенных Штатах по обвинению в работе иностранным агентом, ни один россиянин не может чувствовать себя безопасно на территории США и «наслаждаться свободой выражения мнений».

21 ноября Госдума в третьем чтении одобрила законопроект, позволяющий признавать иностранными агентами физические лица. Согласно документу, такие полномочия получит Минюст, который будет вносить частное лицо в реестр иноагентов, если установит, что оно действовало в интересах другого государства и получало на эту деятельность финансирование из-за рубежа. 25 ноября закон поддержала верхняя палата парламента — Совет Федерации. В МИДе заявляли, что подобная инициатива является ответом на действия Вашингтона по отношению к российским СМИ.

Теги: США, Россия, «иностранный агент»
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