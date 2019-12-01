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В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Теперь обязательная маркировка вводится для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и постельного белья. Кроме того, маркировка распространяется на некоторые виды одежды, в том числе рабочую одежду, изготовленную из натуральной или композиционной кожи, пальто, плащи, куртки, ветровки и блузки.

Эксперимент по маркировке парфюмерной продукции проходил с 1 июля по 30 ноября. Проект постановления разработал Минпромторг, целями эксперимента в документе были названы проверка работы нового механизма маркировки средствами идентификации для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту таких товаров.

Бизнес
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов

Эксперимент по маркировке одежды проходил с 27 июня по 30 ноября, а по маркировке фотоаппаратов — с 16 мая по 30 ноября 2019 года. По данным оператора системы мониторинга Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в нем участвовало более 130 компаний, в том числе Canon, Nikon, Sony и Fujifilm, отмечает ТАСС.

Закон, касающийся обязательной маркировки, вступил в силу 1 января 2019 года. Первыми под маркировку попали табачная продукция и обувь. 1 января 2020 года станет обязательной маркировка лекарств, 1 июня 2020 года — готовой молочной продукции.

Теги: маркировка
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