В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

Теперь обязательная маркировка вводится для духов и туалетной воды, шин и покрышек, фотокамер и постельного белья. Кроме того, маркировка распространяется на некоторые виды одежды, в том числе рабочую одежду, изготовленную из натуральной или композиционной кожи, пальто, плащи, куртки, ветровки и блузки.

Эксперимент по маркировке парфюмерной продукции проходил с 1 июля по 30 ноября. Проект постановления разработал Минпромторг, целями эксперимента в документе были названы проверка работы нового механизма маркировки средствами идентификации для противодействия незаконному ввозу, производству и обороту таких товаров.

Эксперимент по маркировке одежды проходил с 27 июня по 30 ноября, а по маркировке фотоаппаратов — с 16 мая по 30 ноября 2019 года. По данным оператора системы мониторинга Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), в нем участвовало более 130 компаний, в том числе Canon, Nikon, Sony и Fujifilm, отмечает ТАСС.