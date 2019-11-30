Горевшую шесть дней нефтешахту в Коми потушили

Пожар в горной выработке шахты «Яреганефть» в Коми, где погибли два человека, потушен. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС. Там добавили, что о ликвидации пожара будет объявлено позже.

«В ходе проведенной разведки аварийного участка отделениями ВГСЧ признаков пожара и погибших не обнаружено», — сказали в пресс-службе. Там добавили, что сейчас на шахте продолжаются работы по ликвидации последствий аварии. «Проводятся мероприятия по организации проветривания аварийного участка», — добавили в МЧС.

Задымление в одной из горных выработок шахты «Яреганефть» произошло 24 ноября. В этот момент в шахте находились 45 человек, девять из них остались помогать спасателям, 33 поднялись на поверхность. С тремя горняками не удалось установить связь, позднее один из них был найден живым. Жертвами происшествия стали два человека.

Следственный комитет ранее объявил о доследственной проверке по факту ЧП.

«Яреганефть» является производственным подразделением ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Предприятие разрабатывает Ярегское месторождение Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Нефть там залегает на глубине 165–200 м.