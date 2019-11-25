В шахте в Коми на глубине 200 м загорелась нефть

В шахте в Коми на глубине 200 м загорелась нефть

Фото: ГУ МЧС РФ по республике Коми

В шахте «Яреганефти» (производственное подразделение ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»), где произошел пожар, горит нефть на глубине 200 м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника пресс-службы ГУ МЧС по Коми Ольгу Лоншакову.

«Горит нефть на глубине 200 м в нефтяной шахте № 1 «Яреганефти», — говорится в сообщении. По ее словам, работа в шахте полностью остановлена, остальные две шахты «Яреганефти» работают в обычном режиме.

Как сообщил агентству представитель республиканского управления СК, по факту произошедшего завели дело по ст. 217 УК РФ (нарушение правил промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Ранее стало известно, что пожар в горной выработке шахты «Яреганефти» локализован на площади 2 тыс. кв. м.

Задымление в уклонном блоке № 1 «дюСевер» произошло накануне. Тогда в шахте находились 45 человек. Сначала появились данные о трех пропавших без вести, однако в «ЛУКОЙЛ-Коми» сообщали, что пропавших горняков нашли живыми. Спасатели подтвердили информацию об обнаружении только одного горняка, поиски еще двоих продолжаются.