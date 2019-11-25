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В Коми организовали доследственную проверку после задымления в шахте

Следственный комитет по республике Коми организовал проведение доследственной проверки по факту задымления на шахте «Яреганефть». Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, сейчас на месте происшествия проводится спасательная операция, работает следственно-оперативная группа.

24 ноября в шахте «Яреганефть» произошло задымление в уклонном блоке № 1«дюСевер». В шахте находились 45 человек, 33 из них были подняты на поверхность. Спасатели не могли установить связь с тремя горняками. Позже ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО «Лукойл-Коми», производственным подразделением которой является «Яреганефть», сообщил, что пропавших горняков нашли живыми.

В июле этого года в республике Коми в здании углеобогатительной фабрики шахты «Воркутинская» произошел пожар, 38 сотрудников эвакуировали. В результате инцидента никто не пострадал.

Теги: Коми, доследственная проверка, задымление
Материалы по теме
На шахте в Коми произошло задымление
Общество
В Коми на шахте «Северстали» произошел пожар
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