МЧС предупредило жителей Москвы об усилении ветра и гололедице

Ситуация на дорогах столицы вечером 30 ноября может значительно ухудшиться. Об этом сообщает московское ГУ МЧС.

В экстренной службе предупреждают жителей Москвы, что с 21 часа 30 ноября до 10 часов 1 декабря в столице ожидаются небольшой снег и усиление ветра до 15 м/с.

При этом на дорогах будет гололедица. В связи с этим автолюбителей призывают снижать скорость движения и увеличивать дистанцию до впереди едущих транспортных средств. Также в МЧС просят избегать резких маневров и обгонов.

Аналогичные предупреждения для московских водителей опубликовал ранее Центр организации дорожного движения.