Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Как спасти рыбный завод постами в Instagram РБК и Открытие, 19:30 МЧС предупредило жителей Москвы об усилении ветра и гололедице Общество, 19:28 Медведчук назвал самоубийством силовой вариант возвращения Донбасса Политика, 19:23 Владельцы «Абрау-Дюрсо» отреагировали на гибель сотрудника компании Общество, 19:17 Власти Москвы пообещали заменить муляжи на настоящие камеры на дорогах Общество, 19:05 «Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракеты «Союз-2» Политика, 18:46 Суд отправил под домашний арест экс-главу Кирова по делу о взятке Общество, 18:43 Сделка с совестью: как не платить проценты за покупки РБК и Совесть, 18:43 Российские биатлонисты остались без медалей в смешанной эстафете Спорт, 18:36 Кабинет министров Ирака одобрил отставку премьера страны Политика, 18:27 «Манчестер Сити» на последних минутах упустил победу в матче премьер-лиги Спорт, 18:24 В Петербурге инспектора СИЗО заподозрили в попытке сбыта наркотиков Общество, 18:21 Как по-настоящему быстро продать квартиру. Карточки РБК и ПИК Брокер, 18:19 В регионах прошли пикеты в защиту медработников Общество, 18:02
Общество ,  
0 
МЧС предупредило жителей Москвы об усилении ветра и гололедице

Ситуация на дорогах столицы вечером 30 ноября может значительно ухудшиться. Об этом сообщает московское ГУ МЧС.

В экстренной службе предупреждают жителей Москвы, что с 21 часа 30 ноября до 10 часов 1 декабря в столице ожидаются небольшой снег и усиление ветра до 15 м/с.

При этом на дорогах будет гололедица. В связи с этим автолюбителей призывают снижать скорость движения и увеличивать дистанцию до впереди едущих транспортных средств. Также в МЧС просят избегать резких маневров и обгонов.

Аналогичные предупреждения для московских водителей опубликовал ранее Центр организации дорожного движения.

Общество
Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Синоптики сообщили о «желтом» уровне погодной опасности в столице. По данным Гидрометцентра, в Москве и области до 2 декабря будет гололед и порывистый ветер.

В первые дни календарной зимы в столичном регионе будет до минус трех градусов днем и до минус пяти ночью. Во второй половине следующей недели метеорологи ждут оттепель, во время которой воздух прогреется до двух градусов выше нуля.

Теги: МЧС, погода, Москва, гололед
Материалы по теме
Московских водителей предупредили о гололеде
Общество
Синоптики предупредили о гололедице в выходные
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter