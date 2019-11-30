Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря

Первые зимние дни в Москве будут морозными, однако в середине следующей недели в столицу придет потепление, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

Так, 1 декабря в столице температура ночью опустится до минус 3–5 градусов, а днем составит минус 1–3 градуса, ожидается гололед. «Еще одно приятное событие — прогнозируем небольшой снежок. На лыжах не покатаешься, снежную бабу не слепишь, но глаз радоваться будет», — сказал Вильфанд, добавив, что затем в Москве будет умеренно морозно.

По прогнозу синоптика, с середины следующей недели в столицу придет оттепель с небольшими осадками: температура воздуха 5 и 6 декабря составит от минус 2 градусов до плюс 3 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили об увеличении числа оттепелей предстоящей зимой в Москве: их ожидается в полтора раза больше, чем обычно. По словам Вильфанда, зимой, как правило, бывает восемь—десять оттепелей, большая часть которых приходит в декабре.