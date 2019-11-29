Московских водителей предупредили о гололеде

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Из-за осадков и низкой температуры в столице 29 ноября ожидается гололед. Об этом сообщил в Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Чтобы избежать пробок на дорогах, водителям порекомендовали воспользоваться метро.

«Синоптики обещают осадки. Дождь и снег будут падать и замерзать на всем, на что попадут. Чтобы избежать пробок, сегодня лучше на метро», — говорится в сообщении ЦОДД.

Тем, у кого нет возможности не садиться за руль, в центре посоветовали быть осторожными: соблюдать дистанцию, держать «адекватную скорость» и избегать резких маневров.