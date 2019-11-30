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Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 2 декабря.

Погода в столице будет оставаться потенциально опасной до 13:00 понедельника в связи с гололедицей и порывистым ветром.

Аналогичный уровень объявлен в Тульской, Владимирской, Рязанской, Ивановской, Смоленской, Брянской и других областях.

Ранее синоптики предупредили, что первые дни декабря в столичном регионе будут морозными, но затем придет оттепель.

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По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, 1 декабря ночью столбик термометра опустится до пяти градусов мороза, а днем — до трех градусов. Выпадет небольшой снег. Пятого-шестого декабря в Москве ожидается потепление до двух градусов выше нуля.

Теги: погода, Москва
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