Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Гидрометцентр России продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 2 декабря.

Погода в столице будет оставаться потенциально опасной до 13:00 понедельника в связи с гололедицей и порывистым ветром.

Аналогичный уровень объявлен в Тульской, Владимирской, Рязанской, Ивановской, Смоленской, Брянской и других областях.

Ранее синоптики предупредили, что первые дни декабря в столичном регионе будут морозными, но затем придет оттепель.