Власти Москвы пообещали заменить муляжи на настоящие камеры на дорогах

В следующем году все муляжи камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД в Москве будут заменены на рабочие комплексы. Об этом сообщил в своем Twitter Центр организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

По данным ЦОДД, сейчас в Москве расположено 387 обычных муляжей и 424 муляжа, которые снабжены функцией мониторинга автомобильного потока.

Осенью прошлого года замглавы ЦОДД Москвы Александр Евсин рассказал, что 15–20% камер фотофиксации в столице — муляжи. Внешне они неотличимы от рабочих камер и испускают лучи, которые заставляют реагировать антирадары в автомобилях.

По словам Евсина, муляжи легко переставлять, так как они не требуют электричества. Расположение муляжей и настоящих камер постоянно меняется: рабочие комплексы ставят там, где происходит больше ДТП. Спустя какое-то время дорожная обстановка на этом участке нормализуется, и рабочие камеры заменяют муляжами.