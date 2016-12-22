В ЦОДД назвали долю муляжей среди камер на дорогах в Москве

Замглавы Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы Александр Евсин рассказал, что в столице 15-20% камер для фотофиксации — муляжи. Об этом он заявил агентству «РИА Новости».

«Примерно около 15-20% у нас муляжей, плюс их тоже можно переставлять с небольшими затратами, потому что на настоящие камеры необходимо электричество», — сказал замглавы ЦОДД.

Евсин подчеркнул, что муляжи внешне неотличимы от настоящих камер и способны производить излучение, которое заставляет устройства для обнаружения радаров реагировать на них. Замглавы ЦОДД добавил, что расположение камер и муляжей постоянно меняется — настоящую технику ставят туда, где происходит больше всего ДТП.

«Через некоторое время после установки камеры движение в этом месте нормализуется, тогда мы переставляем ее в другое место, где тоже есть проблемы», — заявил Евсин. Он уточнил, во время этого процесса часть камер меняют на муляжи, стоимость которых, по его словам, в 20 раз ниже, чем у действующей техники.

В 2016 году газета «Коммерсанъ» со ссылкой на ЦОДД сообщала, что в Москве установлены 1424 камеры и 305 муляжей. Таким образом, муляжи составляли 17,6% от общего количества устройств.