В Албании завершилась поисково-спасательная операция после землетрясения

В Албании завершилась поисково-спасательная операция после землетрясения

В Албании завершились поисково-спасательные операции после землетрясения. Об этом заявил премьер-министр страны Эди Рама, передает Albanian Daily News.

В результате землетрясения 26 ноября, по последним данным, погибли 50 человек, спасателям удалось достать из-под руин 38 человек. Ранее сообщалось о 48 погибших.

«Выражаю благодарность всем, кто участвовал в этих операциях», — сказал Рама.

Он добавил, что в ближайшее время будет предоставлен отчет о поврежденных зданиях и нанесенном ущербе, который в настоящее время оценивается.