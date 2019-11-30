Названа предварительная причина двух ДТП в Красноярском крае

Предварительной причиной двух ДТП в Уярском районе Красноярского края, в результате которых в общей сложности погибли восемь человек, стал человеческий фактор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района.

В ночь на 30 ноября стало известно, что на 932-м км трассы Р-255 «Сибирь» автомобиль Honda выехал с заправки и не пропустил автомобиль Nissan, из-за чего погибли водитель и два пассажира первой машины. Позднее, на 935-м км той же трассы Toyota Carina выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли двое взрослых и трое несовершеннолетних в легковом автомобиле.

«В первом случае водитель выезжал с АЗС и не пропустил автомобиль, идущий по главной дороге. Второй случай — водитель пошел на обгон колонны, но не успел обогнать и врезался на встречной полосе в грузовой автомобиль», — рассказали в ЕДДС.

Собеседник агентства заключил, что, по предварительной версии, в обоих случаях причиной стал человеческий фактор. Информацию об обледенении на дорогах в службе пока не прокомментировали.