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Общество ,  
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Восемь человек погибли в двух ДТП в Красноярском крае

Два дорожно-транспортных происшествия произошли в Красноярском крае. В результате погибли восемь человек, сообщается на сайте регионального главка МВД.

Первая авария произошла минувшей ночью на 932 км трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, водитель автомобиля Honda 1981 года рождения, выехав с заправки, не пропустил автомобиль Nissan, за рулем которого находился мужчина 1988 года рождения. В результате аварии погибли водитель Honda и двое его пассажиров (мужчина и женщина). Среди пострадавших — пассажир Honda, также водитель Nissan и двое его пассажиров.

Другое столкновение произошло на 935 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» около 08.00 (04.00 мск). По предварительным данным, автомобиль Toyota Carina выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и врезался в грузовик, следовавший во встречном направлении.

«В результате ДТП в легковом автомобиле погибли 5 человек — 2 взрослых и 3 несовершеннолетних. Их личности устанавливаются сотрудниками полиции», — отметили в ведомстве.

Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

25 ноября при столкновении двух маршрутных автобусов в Красноярске пострадали шесть человек.

ДТП с участием иномарки и грузовика произошло в Уярском районе Красноярского края. В результате погибли пять человек,

Теги: Красноярский край, ДТП, погибшие
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