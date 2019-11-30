МВД опубликовало видео с места смертельного ДТП в Красноярском крае

Авария произошла на трассе «Сибирь». Toyota Carina выехала на встречную полосу, не заметив грузовик, в результате чего погибли двое взрослых и трое детей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

МВД показало видео с места аварии в Уярском районе Красноярского края, где в ночь на 30 ноября в результате ДТП погибли пять человек. Запись опубликована на сайте краевого главка ведомства.

Видео: Главное управление МВД России по Красноярскому краю

На кадрах виден автомобиль с сильно поврежденным бампером из-за столкновения.

ДПТ произошло на федеральной трассе «Сибирь», на 935-м км, около 8 утра по местному времени (04:00 мск). Там столкнулись грузовик и легковая машина. По предварительным данным, автомобиль Toyota Carina выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, следовавший в этом направлении. Погибли двое взрослых и трое несовершеннолетних.

СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК). Правоохранительные органы устанавливают личности погибших, а также назначили судебно-медицинскую, трасологическую и автотехнические экспертизы.