МВД опубликовало видео с места смертельного ДТП в Красноярском крае

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 29 ноя, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 29 ноя, 12:48
Названа предварительная причина двух ДТП в Красноярском крае Общество, 11:14 Володин предупредил о риске выхода из состава Украины некоторых областей Политика, 11:11 На Кубани около поселка Абрау-Дюрсо разбился вертолет Общество, 11:06 Москва решила улучшить положение в мировых рейтингах Бизнес, 11:00 National Interest оценил «смертоносную» российскую снайперскую винтовку Общество, 10:43 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 10:26 Логинов в борьбе за Кубок мира. Анонс нового биатлонного сезона Спорт, 10:03 Автомобили инвалидов предложили оснастить системой для управления жестами Технологии и медиа, 10:00 При пожаре в промзоне на востоке Москвы погиб один человек Общество, 09:52 МВД опубликовало видео с места смертельного ДТП в Красноярском крае Общество, 09:46 Синоптики пообещали москвичам оттепель в первую неделю декабря Общество, 09:40 После гибели пяти человек в ДТП в Красноярском крае возбудили дело Общество, 09:34 Производство черной икры в России выросло более чем на 20% Бизнес, 09:00 Что стоит за резким ростом производства черной икры в России Pro, 09:00
Общество ,  
0 
МВД опубликовало видео с места смертельного ДТП в Красноярском крае
Авария произошла на трассе «Сибирь». Toyota Carina выехала на встречную полосу, не заметив грузовик, в результате чего погибли двое взрослых и трое детей
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

МВД показало видео с места аварии в Уярском районе Красноярского края, где в ночь на 30 ноября в результате ДТП погибли пять человек. Запись опубликована на сайте краевого главка ведомства.

Видео: Главное управление МВД России по Красноярскому краю

На кадрах виден автомобиль с сильно поврежденным бампером из-за столкновения.

ДПТ произошло на федеральной трассе «Сибирь», на 935-м км, около 8 утра по местному времени (04:00 мск). Там столкнулись грузовик и легковая машина. По предварительным данным, автомобиль Toyota Carina выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, следовавший в этом направлении. Погибли двое взрослых и трое несовершеннолетних.

СК завел уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК). Правоохранительные органы устанавливают личности погибших, а также назначили судебно-медицинскую, трасологическую и автотехнические экспертизы.

Общество
После гибели пяти человек в ДТП в Красноярском крае возбудили дело

Неподалеку от происшествия на той же трассе (932-й км) в ночь на 30 ноября произошло еще одно ДТП. Машины столкнулись, когда водитель автомобиля Honda выезжал с заправки и не пропустил Nissan. В результате водитель Honda и двое его пассажиров погибли. Еще один находившийся в машине получил травмы. Пострадали также водитель Nissan и двое его пассажиров.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Красноярский край, ДТП, погибшие, видео
Материалы по теме
После гибели пяти человек в ДТП в Красноярском крае возбудили дело
Общество
Восемь человек погибли в двух ДТП в Красноярском крае
Общество
Шесть человек пострадали при столкновении автобусов в Красноярске
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter