СК возбудил дело после гибели пяти человек в ДТП в Красноярском крае

СК возбудил дело после гибели пяти человек в ДТП в Красноярском крае

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП в Уярском районе Красноярского края, в котором погибли пять человек. Об этом сообщается на сайте краевого ГУ МВД.

Дело завели по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), уточняется в сообщении.

Расследование обстоятельств аварии продолжается. Специалисты назначили судебно-медицинскую, трассологическую и автотехнические экспертизы.

О ДТП на 935 км федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае стало известно утром 30 ноября. В региональном главке МВД рассказали, что, по предварительным данным, автомобиль Toyota Carina выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с грузовиком. В результате погибли двое взрослых и трое несовершеннолетних в легковом автомобиле.