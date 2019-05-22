Госдума сообщила об исправленном отображении Крыма на картах Apple

Apple устранила претензии депутатов Госдумы к отображению Крыма на картах в операционной системе iOS. Об этом заявил председатель профильного комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Его слова передала пресс-служба комитета.

«Мы констатируем исполнение компанией Apple действующего законодательства, вместе с тем остались вопросы, которые требуют еще дополнительных корректировок со стороны компании», — сказал парламентарий.

Тем не менее у депутатов еще есть вопросы к сервису «Погода», в котором крымские города отображаются без указания государственной принадлежности. Раньше они отображались как территория Украины, потом, после замечаний со стороны парламентариев, указание страны, к которой они относятся, исчезло совсем.

«Мы обратили внимание на дискриминацию в отношении крымских городов [и тот факт], что они являются частью нашей страны, они обещали устранить это и через неделю нас проинформировать», — добавил Левин.

В начале марта ошибку с отображением Крыма на картах у некоторых своих пользователей исправила и Google. В американской компании отметили, что следуют местному законодательству там, где у нее есть локальные версии Google-карт, в разрешении вопросов с принадлежностью «спорных регионов».