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Путин заявил о необходимости «отсекать» риски экстремизма при миграции
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости «жестко отсекать» риски, связанные с распространением радикальных течений и экстремизма. Об этом глава государства сообщил во время заседания Совета при президенте России по межнациональным отношениям. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«Мы радушно принимаем и должны помогать тем, кто хочет жить, учиться, работать у нас. И в то же время необходимо отсекать, жестко отсекать любые риски, связанные с невежеством, распространением экстремизма, разного рода радикальных течений», — сказал президент.

Президент заявил, что тема миграционной политики актуальна для всех регионов, поэтому страна также нуждается в эффективных и продуманных мерах по социальной адаптации мигрантов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о планах российского правительства в 2020 году установить потребность в иностранных работниках, прибывающих в страну на основании визы, на уровне около 105 тыс. человек.

В октябре этого года Госдума в окончательном чтении приняла законопроект об усилении ответственности за пособничество в нелегальной миграции. Документ предусматривает введение уголовной ответственности за пособничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда, пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории России, а также транзита через территорию страны.

Теги: Владимир Путин, миграция, экстремизм
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