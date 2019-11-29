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Общество ,  
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Кабмин предложил на 27% урезать квоту на приезжающих по визе работников
Потребность экономики России в приезжающих на работу по визе иностранцах на 2020 год предлагается сократить до 105 тыс. человек. В 2019 году их число было определено в 144,5 тыс.
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Потребность России в иностранных работниках, прибывающих в страну на основании визы, в 2020 году предлагается установить на уровне около 105 тыс. человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве по регулированию социально-трудовых отношений.

«Постановлением [правительства] предлагается утвердить потребность в иностранных работниках на следующий год в объеме почти 105 тыс. человек. Квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд на территорию страны утверждаются в этом же объеме», — сказала Голикова (цитата по ТАСС).

На 2019 год потребность экономики России в иностранных работниках, которым для въезда необходимо получить приглашение от работодателя, а затем оформить визу, была определена в 144,5 тыс. человек. Таким образом, в будущем году число разрешений на работу для визовых работников предлагается сократить сразу на 27,4%. В 2019 году оно было уменьшено на 19% (в 2018 году было 178,4 тыс.).

По словам Голиковой, больше всего иностранных работников — около 30 тыс. человек — планируется привлечь для проведения горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Кроме того, по 12 тыс. должны занять рабочие места в металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности и в качестве операторов и машинистов промышленных установок.

Общество
Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу

30 сентября глава правительства России Дмитрий Медведев своим постановлением определил допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год. Так, в сферах прочего сухопутного пассажирского и автомобильного грузового транспорта допустимая доля мигрантов зафиксирована на уровне в 26% от общей численности сотрудников, в выращивании овощей — 50%, в строительстве — 80%. При этом норма по строительству не распространяется на территорию Москвы, Дагестана, Бурятии и Амурской области.

За первое полугодие 2019 года ради работы в Россию приехали 2,4 млн иностранцев, следует из статистики пограничной службы ФСБ. В основном это граждане стран СНГ, которым визы для въезда в Россию не нужны. Так, лидером по числу прибывших стал Узбекистан — из этой страны приехали 918 тыс. человек, из Таджикистана — 523,9 тыс., из Киргизии — 265 тыс., с Украины — 164 тыс., из Казахстана — 105,3 тыс.

Автор: Евгений Калюков
Теги: мигранты
Материалы по теме
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Экономика
Правительство установило квоты на прием мигрантов на работу
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