Кабмин предложил на 27% урезать квоту на приезжающих по визе работников

Потребность экономики России в приезжающих на работу по визе иностранцах на 2020 год предлагается сократить до 105 тыс. человек. В 2019 году их число было определено в 144,5 тыс.

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Потребность России в иностранных работниках, прибывающих в страну на основании визы, в 2020 году предлагается установить на уровне около 105 тыс. человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии при правительстве по регулированию социально-трудовых отношений.

«Постановлением [правительства] предлагается утвердить потребность в иностранных работниках на следующий год в объеме почти 105 тыс. человек. Квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу и приглашений на въезд на территорию страны утверждаются в этом же объеме», — сказала Голикова (цитата по ТАСС).

На 2019 год потребность экономики России в иностранных работниках, которым для въезда необходимо получить приглашение от работодателя, а затем оформить визу, была определена в 144,5 тыс. человек. Таким образом, в будущем году число разрешений на работу для визовых работников предлагается сократить сразу на 27,4%. В 2019 году оно было уменьшено на 19% (в 2018 году было 178,4 тыс.).

По словам Голиковой, больше всего иностранных работников — около 30 тыс. человек — планируется привлечь для проведения горных, горно-капитальных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ. Кроме того, по 12 тыс. должны занять рабочие места в металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности и в качестве операторов и машинистов промышленных установок.