Госдума усилила ответственность за пособничество в нелегальной миграции

Госудума приняла в окончательном чтении законопроект об усилении ответственности за пособничество в незаконной миграции, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Законопроектом предусматривается введение уголовной ответственности за пособничество в незаконном получении документов, необходимых для въезда, пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории России, а также транзита через нее.

Также Уголовный кодекс в части этого правонарушения был дополнен новым квалификационным признаком — использование служебного положения при организации незаконной миграции.

Наказанием по этой статье может стать лишение свободы до семи лет с денежным штраф до 500 тыс. руб.