Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон в Коломне

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Мусорный полигон «Воловичи» в Коломне, на который поступали жалобы от местных жителей из-за неприятного запаха и плохого самочувствия детей, закрыли. Об этом в беседе с телеканалом «360» рассказал зампред правительства Подмосковья Евгений Хромушин.

Отныне перед въездом на территорию полигона установлены бетонные блоки. В планах властей — рекультивация полигона, она запланирована на 2021 год. Хромушин уточнил, что для этого будет установлена система сбора и очистки фильтрата, будет проведена и пассивная дегазация, «чтобы снять какую-то возможную угрозу окружающей среды».

Власти Подмосковья обещали закрыть полигон «Воловичи» до конца 2019 года. Губернатор региона Андрей Воробьев ранее назвал закрытие полигона значимым событием для местных жителей. Сообщалось, что после закрытия свалки отходы будут перерабатываться на специальном комплексе в населенном пункте Мячково. Мусор там обещают утилизировать безопасным способом при помощи специальных технологий.

Полигон «Воловичи» работал с 1990 года. В марте местные жители вышли с протестами против мусорной свалки, перекрыв дорогу для мусоровозов, направлявшихся на полигон. «Воловичи» стал 25-м полигоном, закрытым в Подмосковье.