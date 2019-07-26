В Коломне до конца года закроют мусорный полигон «Воловичи»

Мусорный полигон «Воловичи» в Коломне, на который местные жители жаловались из-за неприятного запаха и плохого самочувствия детей, собираются закрыть в ноябре — декабре 2019 года. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в эфире телеканала «360».

«В конце этого года у нас в Коломне еще одно важное событие, о котором нас не просили, а требовали. Это закрытие полигона «Воловичи». Наша задача — в ноябре — декабре месяце закрыть полигон», — сказал Воробьев.

Свалку закроют после строительства комплекса по переработке отходов в населенном пункте Мячково. Мусор обещают утилизировать безопасным образом при помощи специальных технологий.

Воробьев добавил, что закрытие еще одного проблемного полигона, «Кучино» в Балашихе, запланировано на декабрь 2019 года. Работы по закрытию свалок также начались в Долгопрудном, в Аннине и в Дубне.