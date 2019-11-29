В Совфеде ответили на предложение продлить время продажи российского вина

Член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Арсен Фадзаев не поддерживает инициативу о продлении до полуночи времени продажи отечественного вина. Об этом он сообщил в разговоре с РБК.

«Если человек хочет найти бутылку, он найдет ее рано или поздно», — заявил Фадзаев, выразив мнение, что существующее правило продажи вина до 23 часов оставляет желающим достаточно времени, чтобы приобрести алкоголь. «Я против алкоголя вообще в принципе, поэтому я не поддерживаю данную инициативу», — отметил Фадзаев.

Ранее с предложением продлить время продажи российского вина выступили члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Инициатива предусматривает внесение необходимых правок в законопроект о виноградарстве и виноделии, который Госдума одобрила в первом чтении 19 ноября этого года. Предполагается, что такая мера будет способствовать продвижению отечественных вин.

По закону алкогольную продукцию нельзя продавать с 23:00 до 08:00 по местному времени. Для отдельных регионов власти субъекта могут установить более жесткие ограничения.