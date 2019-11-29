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В Совфеде ответили на предложение продлить время продажи российского вина

Член комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Арсен Фадзаев не поддерживает инициативу о продлении до полуночи времени продажи отечественного вина. Об этом он сообщил в разговоре с РБК.

«Если человек хочет найти бутылку, он найдет ее рано или поздно», — заявил Фадзаев, выразив мнение, что существующее правило продажи вина до 23 часов оставляет желающим достаточно времени, чтобы приобрести алкоголь. «Я против алкоголя вообще в принципе, поэтому я не поддерживаю данную инициативу», — отметил Фадзаев.

Ранее с предложением продлить время продажи российского вина выступили члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Инициатива предусматривает внесение необходимых правок в законопроект о виноградарстве и виноделии, который Госдума одобрила в первом чтении 19 ноября этого года. Предполагается, что такая мера будет способствовать продвижению отечественных вин.

Общество
В России предложили увеличить время продажи отечественного вина

По закону алкогольную продукцию нельзя продавать с 23:00 до 08:00 по местному времени. Для отдельных регионов власти субъекта могут установить более жесткие ограничения.

В середине ноября текущего года группа депутатов от «Единой России» предложила снять запреты на всю рекламу отечественного вина и продавать его с соответствующей маркировкой, а также обязать торговые сети размещать его на лучших местах на стеллажах и стендах. Позже в Минпромторге заявили, что министерство предложило ретейлерам на добровольной основе выделять российское вино на полках в магазинах. В ведомстве отметили, что делать эту меру обязательной пока не планируют.

Теги: вино, продажа алкоголя, новости РБК
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В России предложили увеличить время продажи отечественного вина
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Депутаты предложили ставить российские вина на лучшие места в магазинах
Бизнес
Госдума в первом чтении одобрила законопроект о виноделии в России
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