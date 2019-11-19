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Госдума в первом чтении одобрила законопроект о виноделии в России

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который регулирует производство вина на территории России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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Проект внесли в Госдуму в середине октября. В нем даются определения 80 понятиям отрасли. В частности, закрепляются понятия «вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток» и другие. В документе зафиксировано, что отечественное вино должно содержать только виноград, выращенный на территории России.

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Законопроект также закрепляет технологические правила производства напитка, требования к сырью и материалам. В нем определяется, какой должна быть этикетка и что она не должна вводить потребителей в заблуждение. Помимо этого документ предусматривает обязательное декларирование урожая винограда, а также финансовую и имущественную поддержку отечественных производителей.

Законопроект не распространяется на россиян, которые ведут собственное подсобное хозяйство, на огородников и садоводов.

Теги: Госдума, законопроект, виноделие
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