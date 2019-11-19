Госдума в первом чтении одобрила законопроект о виноделии в России

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о виноделии в России

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который регулирует производство вина на территории России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«По сути, он станет базовым для отрасли — практически с нуля создается правовое регулирование отечественного виноградарства и виноделия», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Проект внесли в Госдуму в середине октября. В нем даются определения 80 понятиям отрасли. В частности, закрепляются понятия «вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток» и другие. В документе зафиксировано, что отечественное вино должно содержать только виноград, выращенный на территории России.