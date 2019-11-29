В России предложили увеличить время продажи отечественного вина

Соответствующее предложение подготовила АКОРТ. В Ассоциации считают, что нововведение поспособствует продвижению российских вин

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В России предлагают продлить время продажи отечественного вина до полуночи. С такой инициативой выступили члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), соответствующее письмо было направлено в Министерство финансов, Государственную думу и Совет Федерации, передают «Известия».

АКОРТ предлагает внести необходимые поправки в законопроект о виноградарстве и виноделии, который 19 ноября был одобрен Госдумой в первом чтении. Как утверждает издание со ссылкой на пресс-служу правительства, федеральные органы, заинтересовавшиеся предложением, уже разрабатывают проект поправок к документу. Инициативу АКОРТ также рассматривают в Совете Федерации, а в Минфине заявили, что такая информация в ведомство еще не поступала.

Предполагаются, что нововведение будет способствовать продвижению российских вин.

В разговоре с «Известиями» исполнительный директор винодельни «Усадьба Дивноморское» Сергей Безнощенко выразил мнение, что увеличение времени продажи отечественного вина позволит снизить потребление суррогатов алкоголя, а также будет способствовать переходу россиян на «качественные и легкие напитки».

Новый законопроект о виноделии в том числе предполагает закрепить понятия «вино», «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток» и другие, а также определить нормы оформления этикеток, позволяющие отличить один напиток от другого, и правила производства винодельческой продукции. Председатель Союза виноградарей и виноделов России и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал документ «настоящей революцией». Он выразил надежду, что законопроект «оздоровит отрасль».