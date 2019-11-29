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В России предложили увеличить время продажи отечественного вина
Соответствующее предложение подготовила АКОРТ. В Ассоциации считают, что нововведение поспособствует продвижению российских вин
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России предлагают продлить время продажи отечественного вина до полуночи. С такой инициативой выступили члены Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), соответствующее письмо было направлено в Министерство финансов, Государственную думу и Совет Федерации, передают «Известия».

АКОРТ предлагает внести необходимые поправки в законопроект о виноградарстве и виноделии, который 19 ноября был одобрен Госдумой в первом чтении. Как утверждает издание со ссылкой на пресс-служу правительства, федеральные органы, заинтересовавшиеся предложением, уже разрабатывают проект поправок к документу. Инициативу АКОРТ также рассматривают в Совете Федерации, а в Минфине заявили, что такая информация в ведомство еще не поступала.

Предполагаются, что нововведение будет способствовать продвижению российских вин.

В разговоре с «Известиями» исполнительный директор винодельни «Усадьба Дивноморское» Сергей Безнощенко выразил мнение, что увеличение времени продажи отечественного вина позволит снизить потребление суррогатов алкоголя, а также будет способствовать переходу россиян на «качественные и легкие напитки».

Новый законопроект о виноделии в том числе предполагает закрепить понятия «вино», «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток» и другие, а также определить нормы оформления этикеток, позволяющие отличить один напиток от другого, и правила производства винодельческой продукции. Председатель Союза виноградарей и виноделов России и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал документ «настоящей революцией». Он выразил надежду, что законопроект «оздоровит отрасль».

По закону, алкогольную продукцию нельзя продавать с 23:00 до 8:00 по местному времени. Для отдельных регионов власти субъекта могут установить более жесткие ограничения. 

В середине ноября группа депутатов от «Единой России» предложила снять запреты на всю рекламу российского вина и продавать его с соответствующей маркировкой. Парламентарии также выступили с инициативой обязать торговые сети размещать российское вино на лучших местах на стендах и стеллажах.

В Минпромторге позднее сообщили, что ведомство предложило ретейлерам выделять российское вино на полках в магазинах на добровольной основе. Обязательной делать такую меру министерство пока не планирует.

Авторы: Маргарита Грошева, Наталия Анисимова
Теги: вино, продажа алкоголя
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Бизнес
Киселев назвал «настоящей революцией» законопроект о виноделии России
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