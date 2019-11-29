Авторы опроса о сравнении бизнеса сейчас и в 90-х объяснили его результат

Авторы опроса о сравнении бизнеса сейчас и в 90-х объяснили его результат

Фото: Андрей Любимов / РБК

Аналитический центр НАФИ дал свою интерпретацию опроса, в котором большинство российских бизнесменов заявили, что сейчас в России сложнее вести бизнес, чем в 90-х. В центре отметили, что большая часть тех, кто критиковал деловую атмосферу в стране в нынешнее время, не имели реального опыта работы 30 лет назад.

59% предпринимателей, которые действительно имели опыт ведения бизнеса в 90-е годы, заявили, что сейчас в стране вести дело легче, отметили в НАФИ. О том, что сейчас заниматься бизнесом сложнее, заявляли в большинстве своем предприниматели 1980–1990 годов рождения, у которых опыта в то время не было. «То, что часть респондентов имела опыт бизнеса в 90-е, а часть нет, важно учитывать при интерпретации ответов на этот вопрос», — заметили в НАФИ.

Напомнили в центре и об особенностях методологии исследования. В выборке респондентов были две группы предпринимателей — 60-летние (1957–1963 годы рождения) и молодые, в возрасте до 40 лет. Многие из первой группы уже не ведут свой бизнес. Аналитики сравнивали мнение только этих групп, а не всех предпринимателей, которые ведут бизнес в России сегодня, разъяснили в НАФИ.