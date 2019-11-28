Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Криминала меньше, налоги выше

Среди тех 42% респондентов по всей выборке, кто усматривает улучшение условий для бизнеса, большинство связывает это с доступностью услуг в наши дни и гораздо более прозрачными схемами ведения дел, а также с отсутствием криминала и расширением общих возможностей.

Среди 52%, кто заявил об ухудшении предпринимательских условий, в основном объясняют это сегодняшними высокими налогами, административными барьерами, ограничивающими законами и отсутствием поддержки со стороны государства.

«И тех и других объединяет убежденность в том, что в минувшие 30 лет по ряду параметров ведение бизнеса в стране улучшилось (в государстве стабильность, начинать свое дело проще, кредиты доступнее). Хуже дела обстоят, по их мнению, с ценами на топливо и электричество, а также с квалификацией наемных работников», — отмечает управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков. Согласно опросу, все респонденты недовольны ростом цен на топливо и электроэнергию по сравнению с 1990-ми (90%), снижением квалификации персонала (46%) и покупательной способности населения (42%), ростом уровня коррупции в отношениях бизнеса с государством (38%).

Парадокс в восприятии доходов

Если масштабы коррупции, по крайней мере в номинальном выражении, действительно выросли по сравнению с 1990-ми (об этом, например, заявил в 2015 году бывший министр финансов Михаил Задорнов), то отмеченное респондентами снижение покупательной способности населения — парадоксальный факт восприятия. В 1992 году инфляция исчислялась тысячами процентов, уровень жизни основной части населения резко упал, в середине 1990-х наблюдались массовые задержки зарплаты. После дефолта, к концу 1998 года, реальные доходы упали относительно 1991 года на 57,5%, а восстановились до этого уровня только к 2005 году. Вероятно, на восприятии сегодняшней покупательной способности сказалось устойчивое сокращение реальных располагаемых доходов в последние пять лет.

«Сейчас у нас застой, как в 1970-х. Тоскливо. Маржинальность бизнеса намного ниже, чем в 1990-е. НДС 20% — только в развитой Европе и у нас. Главное, чем сейчас приходится заниматься, — это ежедневно искать, где и как еще можно сократить затраты, иначе убыток, а затем и банкротство не за горами», — приводит PwC слова президента одежного ретейлера Finn Flare Ксении Рясовой.

Несмотря на высокие налоги сейчас, налоговая политика все же стала гораздо более стабильной и предсказуемой, считает экономист, бывший замминистра финансов Сергей Шаталов. «Налоговая политика государства [в 1990-х] была совершенно беспорядочной: льготы раздавались тем, кто имел наилучшие лоббистские возможности», — утверждает он. — Фантазия на местах не имела границ, появился даже «экспорт налогов» за пределы регионов, а налоговая система стала напоминать лоскутное одеяло».

Желание большей свободы

Как следует из результатов опроса, если главными рисками ведения бизнеса в 1990-е считались убийство, физическое насилие и угроза безопасности родных, то сейчас — потеря деловой репутации, тюремное заключение и вынужденная эмиграция. По мнению респондентов, риски убийства и физического насилия снизились в разы, однако угроза тюремного заключения для предпринимателя уменьшилась ненамного.

Большинство опрошенных (68%) оценивают нынешнее регулирование бизнеса со стороны государства как чересчур суровое и уверены, что предпринимателям нужно предоставить больше свободы. В основном так считают молодые бизнесмены (74%), тогда как в поколении 60-летних необходимость более либерального подхода видят только 48%. Чтобы не привлекать лишнее внимание контролирующих органов, многие предприниматели в России сознательно ограничивают свои возможности для увеличения прибыли и производительности труда, сказал накануне министр экономического развития Максим Орешкин.

56% участников опроса верят, что в следующие 30 лет российский бизнес будет развиваться, однако достаточно большая доля, 39%, считают, что он останется в нынешнем состоянии или вовсе будет деградировать.

«Иностранным инвесторам я бы посоветовала подождать и перетерпеть некоторое время. Мы хорошо понимаем их обеспокоенность, так как находимся в такой же сложной экономической ситуации. Иностранные инвесторы заняли сейчас выжидательную позицию, им нужен сигнал от нашего правительства. Тогда они незамедлительно придут», — считает председатель совета директоров «Велком» Раиса Демина.

Какие еще отличия видят бизнесмены между 1990-ми и сегодняшним днем, читайте в материале «РБК Pro».