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Тюрьма и список Forbes: что стало с самыми популярными бизнесменами 90-х
Компания PwC и аналитический центр НАФИ провели совместное исследование и опросили представителей крупного, среднего и малого бизнеса о том, как изменилось предпринимательство в России за последние 30 лет. В частности, их попросили вспомнить известных российских бизнесменов 90-х. Большинство опрошенных, 32%, затруднились ответить, 26% назвали самым известным предпринимателем Бориса Березовского. Кого вспоминали бизнесмены и как сложилась судьба самых известных, по их мнению, предпринимателей 90-х, — в обзоре РБК
Борис Березовский
Фото: Сергей Воронин / «Коммерсантъ»

Уровень узнаваемости среди опрошенных: 26%

Чем был известен в 1990-е: был основателем компании «ЛогоВАЗ», в 1990-х импортировавшей автомобили Mercedes-Benz, входил в совет директоров ОРТ, был акционером ТВ-6 и одним из основателей и членов совета директоров «Сибнефти».

Что сейчас: в 2013 году умер в Великобритании, по версии следствия, в результате самоубийства. В России Березовский не был с 2000 года, когда против него возбудили уголовное дело об отмывании средств. Впоследствии в отношении него были открыты и другие дела. С 2010 года судился в Высоком суде Лондона с Романом Абрамовичем об акциях «Сибнефти» и «Русала». В 2012 году суд отклонил иск Березовского на 5 млрд фунтов стерлингов

Михаил Ходорковский
Фото: Иван Секретарев / AP

Уровень узнаваемости среди опрошенных: 21%

Чем был известен в 1990-е: возглавлял банк «Менатеп», позже — ЗАО «Роспром», созданное для управления промышленными предприятиями ГК «Менатеп». С 1996 по 2003 год возглавлял правление нефтяной компании ЮКОС, контроль над которой перешел от государства к «Менатепу» в 1995 году. Входил в консультативные советы при правительстве.

Что сейчас: в 2003 году был арестован, а в 2005-м — осужден по так называемому делу ЮКОСа. Ходорковского признали виновным среди прочего в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. За время заключения ему были вынесены новые приговоры. В 2013 году президент Владимир Путин подписал указ о его помиловании. После освобождения Ходорковский уехал из страны и перезапустил свою организацию «Открытая Россия», основанную в 2001 году

Роман Абрамович
Фото: Юрий Феклистов / AP

Уровень узнаваемости среди опрошенных: 16%

Чем был известен в 1990-е: вместе с Березовским создал компании «Сибнефть» и «Русал». В 1999 году стал депутатом Госдумы по Чукотскому одномандатному избирательному округу.

Что сейчас: входит​ в список Forbes богатейших людей России (1-е место, состояние — $12,4 млрд). В 2005 году получил $13 млрд от продажи «Газпрому» 73% акций «Сибнефти». Владеет 29,7% компании «Евраз»

Сергей Мавроди
Фото: Ираклий Чохонелидзе / ТАСС

Уровень узнаваемости среди опрошенных: 9%

Чем был известен в 1990-е: основатель финансовой пирамиды «МММ», потерпевшими от деятельности которой были признаны более 10 тыс. человек, нанесенный компанией ущерб оценивался в несколько миллиардов долларов. В 1996 году выдвигал свою кандидатуру на пост президента России.

Что сейчас: в 2003 году Мавроди был арестован за мошенничество в особо крупных размерах, приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы, откуда вышел в 2007-м. Умер в марте 2018 года от сердечного приступа

Анатолий Чубайс
Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Уровень узнаваемости среди опрошенных: 5%

Чем был известен в 1990-е: занимал разные ключевые посты в правительстве. Под его руководством была разработана программа приватизации, участвовал в предвыборной кампании Бориса Ельцина, после победы которого в 1996 году стал руководителем его администрации. В 1998 году — председателем правления РАО «ЕЭС России».

Что сейчас: гендиректор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий», председатель правления ОАО «Роснано»

Герман Стерлигов
Фото: Алексей Федосеев / РИА Новости

Уровень узнаваемости среди опрошенных: 5%

Чем был известен в 1990-е: один из основателей первой в России товарной биржи «Алиса». В начале 2000-х становился кандидатом в губернаторы Красноярского края, в мэры Москвы, в президенты России.

Что сейчас: долгое время жил в деревне, занимался собственным хозяйством, открыл несколько магазинов натуральных продуктов в Москве, известных в основном отказом пускать туда гомосексуалов. В мае 2019 года объявил о закрытии всех магазинов

Владимир Потанин
Фото: Павел Кассин / «Коммерсантъ»

Уровень узнаваемости среди опрошенных: 5%

Чем был известен в 1990-е: создатель банков «Международная финансовая компания» (МФК) и «ОНЭКСИМ Банк». Был одним из инициаторов идеи залоговых аукционов, благодаря чему получил свои крупнейшие активы — «Норникель», «Новороссийское морское пароходство», «Связьинвест» и другие.

Что сейчас: входит​ в список Forbes богатейших людей России (6-е место, состояние — $18,1 млрд)

Владимир Довгань
Фото: Владимир Яцина / ТАСС

Уровень узнаваемости среди опрошенных: 4%

Чем был известен в 1990-е: основатель торговой марки «Довгань» (производство чипсов, хлеба, пиццы, водки, сигарет и др.) и сетевой компании «Эдельстар» (занималась​ продажей французской косметики «по разумной цене»).

Что сейчас: Довгань управлял «Эдельстаром» до 2011 года — тогда компания объединилась с производителем косметики «Фаберлик», а бизнесмен создал тренинговый центр «Академия победителей» и уехал в Киев. Проводит тренинги и семинары для предпринимателей, пишет книги

Владимир Гусинский
Фото: Сергей Николаев / «Коммерсантъ»

Уровень узнаваемости среди опрошенных: 4%

Чем был известен в 1990-е: создатель АО «Группа «Мост», которое включало в себя более 40 предприятий, в том числе Мост-Банк, а также телеканала НТВ (был основан в 1993 году).

Что сейчас: в 2000 году против Гусинского было возбуждено уголовное дело. Бизнесмен продал «Медиа-Мост» «Газпрому» и уехал за границу, где находится до сих пор.

Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, Анатолий Чубайс, Роман Абрамович, Владимир Потанин ..., Борис Березовский, Сергей Мавроди, Герман Стерлигов, Владимир Гусинский
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