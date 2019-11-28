Тюрьма и список Forbes: что стало с самыми популярными бизнесменами 90-х

Борис Березовский

Уровень узнаваемости среди опрошенных: 26%

Чем был известен в 1990-е: был основателем компании «ЛогоВАЗ», в 1990-х импортировавшей автомобили Mercedes-Benz, входил в совет директоров ОРТ, был акционером ТВ-6 и одним из основателей и членов совета директоров «Сибнефти».

Что сейчас: в 2013 году умер в Великобритании, по версии следствия, в результате самоубийства. В России Березовский не был с 2000 года, когда против него возбудили уголовное дело об отмывании средств. Впоследствии в отношении него были открыты и другие дела. С 2010 года судился в Высоком суде Лондона с Романом Абрамовичем об акциях «Сибнефти» и «Русала». В 2012 году суд отклонил иск Березовского на 5 млрд фунтов стерлингов