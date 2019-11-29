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«Дело 27 июля» ,  
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Суд арестовал фигуранта «дела 27 июля» Суровцева
Сергей Суровцев (Фото: СК РФ / ТАСС)

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца нового фигуранта «дела 27 июля» Сергея Суровцева, обвиняемого в применении неопасного насилия к представителю власти (ч.1 ст 318 УК). Такое решение вынесла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК.

Судья отметила «дерзкий характер» действий Суровцева, его «явное неуважение к представителям власти» и «противопоставление себя обществу», а также то, что он, по мнению следствия, скрывался от уголовного преследования.

Ранее в суд поступило ходатайство следственных органов о заключении под стражу Суровцева до 27 января 2020 года.

Ранее, 28 ноября, СК сообщил о задержании Суровцева. Его личность удалось установить с помощью камер видеонаблюдения и показаний свидетелей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему предъявили обвинение.

По версии следствия, обвиняемый ударил росгвардейца секцией металлического ограждения.

Общество
«Дело 27 июля». Что важно знать

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» выделил Суровцеву адвоката. Им стал Василий Кушнир.

«Дело 27 июля» — группа уголовных дел, которые возбудили в отношении участников летних акций протеста в Москве. Крупнейшая несогласованная акция состоялась 27 июля, на ней задержали более 1 тыс. человек. Пятеро обвиняемых по «делу 27 июля» уже получили разные сроки заключения, уголовные дела в отношении семи участников закрыли. Шесть человек находятся под следствием.

Теги: арест, несанкционированная акция, суд
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