Суд арестовал фигуранта «дела 27 июля» Суровцева

Сергей Суровцев (Фото: СК РФ / ТАСС)

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца нового фигуранта «дела 27 июля» Сергея Суровцева, обвиняемого в применении неопасного насилия к представителю власти (ч.1 ст 318 УК). Такое решение вынесла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК.

Судья отметила «дерзкий характер» действий Суровцева, его «явное неуважение к представителям власти» и «противопоставление себя обществу», а также то, что он, по мнению следствия, скрывался от уголовного преследования.

Ранее в суд поступило ходатайство следственных органов о заключении под стражу Суровцева до 27 января 2020 года.

Ранее, 28 ноября, СК сообщил о задержании Суровцева. Его личность удалось установить с помощью камер видеонаблюдения и показаний свидетелей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему предъявили обвинение.

По версии следствия, обвиняемый ударил росгвардейца секцией металлического ограждения.