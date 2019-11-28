Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 64,1 (+0,13) Quote, 13:34
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 70,57 (+0,13) Quote, 13:34
Макрон не принял предложение Путина по ракетам средней и малой дальности Политика, 15:03 СК сообщил о задержании нового фигуранта «дела 27 июля» Общество, 14:55 Поколение цифровых городов: опыт Москвы Партнерский материал, 14:54 Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в «экономическом удушении» Украины Политика, 14:48 Рост тарифов на электроэнергию убивает тепличный комплекс России Pro, 14:42 Поступки юных активисток, изменившие мир Pink, 14:40 Сбербанк стал совладельцем Афипского НПЗ Михаила Гуцериева Бизнес, 14:40 Кремль раскрыл ответ Макрона на предложение Путина о ракетах Политика, 14:39 Замглавы Назрани задержали за фиктивный контракт на 24 млн руб. Общество, 14:39 Носки, кошелек и Xbox: на что потратить криптовалюту в «черную пятницу» Крипто, 14:36 Петербургский городской суд эвакуировали из-за требования в 120 биткоинов Общество, 14:28 ОКР исключил выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом Спорт, 14:27 В «Нафтогазе» пообещали «не перекрывать вентиль» после 1 января Политика, 14:26 Техобслуживание, ферма и снегоходы: как повысить производительность труда Партнерский материал, 14:24
«Дело 27 июля» ,  
0 
СК сообщил о задержании нового фигуранта «дела 27 июля»

В Москве задержали еще одного подозреваемого в применении насилия к представителю власти, говорится в сообщении Следственного комитета. По версии следователей, на несогласованном митинге 27 июля он ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического ограждения.

Имя задержанного — Сергей Суровцев. Его личность установили с помощью видео с камер видеонаблюдения и свидетельских показаний, утверждают в СК. «30-летний Сергей Суровцев. 27 июля, находясь на улице Тверской в городе Москве, подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок», — заявили в ведомстве.

Следователи возбудили против Суровцева уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Его уже допросили и намерены в скором времени ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу.

О задержании Суровцева также сообщает правозащитный проект, «ОВД-Инфо» в своем Telegram-канале. Мужчине выделили адвоката от организации, Василия Кушнира. Кушнир в разговоре с РБК подтвердил, что занимается делом задержанного, однако отметил, что пока сам не успел ознакомиться со всеми обстоятельствами дела.

Общество
«Дело 27 июля». Что важно знать

«Делом 27 июля» называют несколько уголовных дел, которые были возбуждены против участников летних акций протеста в Москве. Крупнейшая несогласованная акция протеста прошла 27 июля, на ней задержали более 1 тыс. человек. Пятерых обвиняемых по «делу 27 июля» уже приговорили к разным срокам заключения по статьям о применении насилия в отношении представителей власти и неоднократном нарушении порядка проведения массовых акций. Уголовное преследование еще семи человек было прекращено. Шесть человек остаются под следствием.

Теги: Следственный комитет, Росгвардия, новости РБК
Материалы по теме
Суд вернул дело участника акции 27 июля Раджабова в прокуратуру
Политика
Экс-фигурант «дела 27 июля» Абаничев запросил 500 тыс. руб. компенсации
Политика
Суд арестовал нового фигуранта «дела 27 июля» Павла Новикова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter