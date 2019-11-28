СК сообщил о задержании нового фигуранта «дела 27 июля»

В Москве задержали еще одного подозреваемого в применении насилия к представителю власти, говорится в сообщении Следственного комитета. По версии следователей, на несогласованном митинге 27 июля он ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического ограждения.

Имя задержанного — Сергей Суровцев. Его личность установили с помощью видео с камер видеонаблюдения и свидетельских показаний, утверждают в СК. «30-летний Сергей Суровцев. 27 июля, находясь на улице Тверской в городе Москве, подняв секцию металлического ограждения, он нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей, охранявших общественный порядок», — заявили в ведомстве.

Следователи возбудили против Суровцева уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Его уже допросили и намерены в скором времени ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу.

О задержании Суровцева также сообщает правозащитный проект, «ОВД-Инфо» в своем Telegram-канале. Мужчине выделили адвоката от организации, Василия Кушнира. Кушнир в разговоре с РБК подтвердил, что занимается делом задержанного, однако отметил, что пока сам не успел ознакомиться со всеми обстоятельствами дела.