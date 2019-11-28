Новому фигуранту «дела 27 июля» Суровцеву предъявили обвинение

Следственный комитет России на своем официальном YouTube-канале сообщил, что новому фигуранту «дела 27 июля» Сергею Суровцеву предъявлено обвинение. Также ведомство опубликовало видео с задержанным.

На кадрах видно, что мужчина в синей куртке с капюшоном сначала сидит в кабинете следователя, а затем сотрудники правоохранительных органов ведут его по коридорам.

Потом Суровцева выводят на улицу. Все это время обвиняемый закрывает лицо рукой.

О задержании 30-летнего Суровцева стало известно ранее 28 ноября. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК.