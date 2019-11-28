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«Дело 27 июля» ,  
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Новому фигуранту «дела 27 июля» Суровцеву предъявили обвинение

Следственный комитет России на своем официальном YouTube-канале сообщил, что новому фигуранту «дела 27 июля» Сергею Суровцеву предъявлено обвинение. Также ведомство опубликовало видео с задержанным.

На кадрах видно, что мужчина в синей куртке с капюшоном сначала сидит в кабинете следователя, а затем сотрудники правоохранительных органов ведут его по коридорам.

Потом Суровцева выводят на улицу. Все это время обвиняемый закрывает лицо рукой.

О задержании 30-летнего Суровцева стало известно ранее 28 ноября. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК.

По версии следователей, задержанный ударил росгвардейца металлической секцией заграждения на несогласованной протестной акции 27 июля этого года на Тверской улице. После чего этой же секцией он пытался блокировать других сотрудников правоохранительных органов.

Личность задержанного смогли установить благодаря уличным камерам видеонаблюдения и показаниям свидетелей.

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«Дело 27 июля». Что важно знать

«Делом 27 июля» называют несколько уголовных дел, фигурантами которых стали участники митингов летом 2019 года в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Самая большая несогласованная акция состоялась 27 июля. Во время нее правоохранители задержала более тысячи человек. Пятеро фигурантов «дела 27 июля» уже отбывают наказание за применение насилия к представителям власти. Шесть человек находятся под следствием.

Теги: СК, задержание, обвинение
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