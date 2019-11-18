Киселев назвал «настоящей революцией» законопроект о виноделии России

Председатель Союза виноградарей и виноделов России и генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев считает «настоящей революцией» законопроект о виноделии, который в России планируется рассмотреть на заседании в Госдуме во вторник, 19 ноября. Такое мнение журналист выразил в интервью газете «Известия».

По словам Киселева, такого документа в России до этого не было принято

«Закон о вине в Российской империи был усилиями Льва Сергеевича Голицына принят в апреле 1914 года, подписан императором, но летом уже разразилась Первая мировая война, а с ней и «сухой закон», — отметил журналист. Он также напомнил, что закон о вине не был принят при Советском Союзе и в России.

Телеведущий выразил надежду, что данная инициатива «оздоровит отрасль».

В середине октября группа депутатов внесла в Госдуму проект закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», которым предлагается закрепить само понятие «вино», а также «крепленое вино», «игристое вино», «виноградосодержащий напиток», а также определить нормы оформления этикеток, позволяющие отличить один напиток от другого, и правила производства винодельческой продукции.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, создание в стране отрасли виноградарства и виноделия будет означать появление новых рабочих мест и увеличение доходов, поступающих в бюджеты регионов.