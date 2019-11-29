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В Госдепе заявили о мониторинге ситуации с ракетными пусками КНДР

США знают о сообщениях о ракетных пусках в Северной Корее и следят за ситуацией. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на Госдепартамент США.

«Нам известны сообщения о запуске северокорейской ракеты. Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими союзниками в регионе», — сказано в заявлении ведомства.

В КНДР подтвердили информацию о ракетных пусках. Власти страны сообщили об испытаниях многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра на испытательном полигоне Академии национальной обороны КНДР на северо-востоке страны.

За пусками наблюдал лично лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выразвший удовлетворение результатами испытаний. Детали испытаний, тип запущенных ракет не раскрываются.

28 ноября в Южной Корее сообщили, что КНДР выпустило ракеты, которые пролетели 380 км, поднявшись на высоту 97 км. При этом отмечалось, что данные ракетные пуски стали уже 13-ми по счету испытаниями с начала года.

До этого последние ракетные запуски с территории Северной Кореи фиксировались 31 октября. Снаряды были выпущены из северокорейской провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря.

Теги: США, КНДР, ракетные пуски
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