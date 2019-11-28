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Власти Москвы сочли устаревшим проект здания на месте «Соловья»
Москомархитектура намерена возобновить переговоры с девелопером по пересмотру концепции проекта здания на месте кинотеатра
Фото: АО «Киноцентр»

Архитектурная концепция нового здания, которое предполагается построить на месте кинотеатра «Соловей» в Москве, устарела и требует обновления. Об этом заявили в пресс-службе комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), сообщает «РИА Новости».

В ведомстве напомнили, что архитектурно-градостроительные решения были утверждены еще в 2017 году. «Концепция уже устарела», — заявили в пресс-службе ведомства, уточнив, что эта территория требует более современного и детального подхода.

В беседе с РБК представитель ведомства уточнил, что Москомархитектура планирует возобновить переговоры с девелопером о пересмотре концепции проекта на месте киноцентра «Соловей».

Накануне АО «Киноцентр», которое займется строительством комплекса на месте киноцентра, показало проект будущего комплекса. Это будет 21-этажное здание, где разместятся пять кинозалов и реабилитационный центр с бассейном.

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По кассовым сборам с января по ноябрь 2019 года «Соловей» находился на втором месте среди всех кинотеатров на территории России, сообщил РБК гендиректор российского представительства аналитической компании Comscore Роман Исаев. Это единственный несетевой кинотеатр среди лидеров кинопоказа, отметил он. Первое место в этом рейтинге сейчас, по данным Comscore, занимает кинотеатр сети «Каро» в столичном торговом комплексе «Авиапарк».

Авторы: Мария Бондаренко, Надежда Федорова, Елизавета Ефимович
Теги: Москва, кинотеатры, строительство, реконструкция
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