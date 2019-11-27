МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса

МИД ДНР сообщил о начале обсуждения с Киевом закона о статусе Донбасса

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики и Украины приступили к обсуждению поправок к закону об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на главу МИД ДНР Наталью Никонорову.

По ее словам, в рамках первого тура переговоров стороны обсудили вероятность имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе Донбасса. Вместе с тем дипломат заявила, что пока еще рано говорить о результатах, отметив, что эта работа была бы проделана более эффективно в случае предоставления «письменно оформленных предложений».

Помимо этого, Никонорова выразила надежду, что во время следующей встречи участники контактной группы смогут рассмотреть проект документа, включающего в себя все замечания и предложения обеих сторон переговоров.

Срок действия существующего закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей истекает 31 декабря этого года. Ожидается, что вопрос о порядке управления в Донбассе станет одной из ключевых тем для обсуждения на саммите «нормандского формата», который пройдет 9 декабря в Париже.