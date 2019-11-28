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Синоптики предупредили о гололедице в выходные
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В ночь на воскресенье на территории Центральной России образуется гололедица, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в субботу в центральном регионе может выпасть до пятой части месячной нормы осадков. «В основном осадки в виде дождей, вечером после 18–19 часов эти дожди начнут переходить в интенсивные заряды снега с ухудшением видимости на дорогах», — рассказал он, предупредив также о сильном снижении атмосферного давления. «Мы достигнем барического дна, когда барометры покажут 733 мм рт. cт.», — сказал он.

Затем, в ночь на воскресенье дороги покроются льдом, толщина которого будет достигать 10–20 мм. «Автомобилистам очень внимательными нужно быть. Кто не переобулся — ни в коем случае нельзя выезжать на дорогу. И пешеходам тоже в субботу вечером и воскресенье аккуратно на дорогах и тротуарах — будет очень скользко, то есть повысится травматизм», — объяснил Тишковец.

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Также синоптик отметил, что в выходные в столичном регионе выпадет до 3 см снега. «То есть календарная зима придет в срок. И будет и лед, и снег, и мороз», — добавил он.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал водителям воздержатся от поездок на личном автомобиле 28 ноября в связи с ожидаемым ледяным дождем и снегом.

 

Теги: Погода, гололедица, Москва, новости РБК
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